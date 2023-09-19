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«Аллигатор» разнес позицию врага управляемой ракетой на Запорожском направлении

10:38 19.09.2023
После удара армейской авиации сдетонировал украинский полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, который находился рядом с неприятельской позицией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» уничтожил украинскую позицию. Видео удара публикует Минобороны России.

Уточняется, что удар по неприятелю был нанесен управляемой ракетой. Противник испытал на себе меткость российских летчиков - при попадании сдетонировал украинский полевой склад боеприпасов и противотанковых ракет, который находился рядом с позицией вражеской пехоты. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что уничтоженная позиция неприятеля находилась на Запорожском направлении. 

Также МО РФ продемонстрировало кадры уничтожения врага, который пытался закрепиться на островах на реке Днепр. Украинская пехота стала добычей для расчетов тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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