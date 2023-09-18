В стране и мире Роспотребнадзор: вариант COVID-19 «пирола» заразнее предшественников Ян Брацкий В Роспотребнадзоре отметили, что в больницах есть все необходимые лекарства для эффективного лечения новых разновидностей ковида. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Новая разновидность коронавирусной инфекции ВА.2.86 «пирола» более заразная, чем все ее предшественники. К такому выводу пришли эксперты Роспотребнадзора. «Новый вариант коронавируса (BA.2.86) "пирoла" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами "oмикрона", и он более заразный, чем его предшественники», - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. В российских больницах есть все необходимые лекарственные препараты для лечения заболевания, вызываемого «пиролой», добавили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что обновленные вакцины эффективны в плане снижения госпитализаций и возникновения тяжелых форм коронавируса. Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн предупредил об опасности новых разновидностей COVID-19 для ранее привитых пациентов. Экспертное мнение и аналитика