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Альтштейн предупредил об опасности новых вариантов COVID-19 даже для привитых

Анна Назайкина
12:09 18.09.2023
Вакцина способна снизить вероятность тяжелого течения или летального исхода, объяснил вирусолог.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Aleksander Polyakov, Global Look Press
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Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» оценил угрозы, связанные с новыми вариантами коронавируса.

«Варианты, которые сейчас появились, нельзя сказать, что они полностью обходят иммунитет. Люди, которые переболели или вакцинированы, у них чувствительность к вирусу понижена, но это не значит, что они полностью защищены», - сказал он.

По его словам, прививка не может на 100% защитить от этих штаммов, однако вакцина способна снизить вероятность тяжелого течения или летального исхода.

«Тяжелое течение есть у части больных, но со всеми вариантами такое есть. Какая-то часть болеет очень легко и даже никакого диагноза не ставят (врачи. - Прим. ред.)... Переболевают как какими-то простудными заболеваниями, и все. У кого-то может развиться достаточно сильное заболевание, это характерно для всех вариантов», - сказал вирусолог.

Ранее сообщалось о появлении нового варианта коронавируса «Пирола». Ученые предположили, что этот штамм может обходить иммунную защиту организма, а также вызывать более тяжелое течение болезни.

В августе стало известно, что возник новый вариант COVID-19 «Эрис». Утверждалось, что он лучше уклонятся от ранее выработанного иммунитета, чем другие штаммы.

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