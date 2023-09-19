Франция не будет запрещать въезд машин с российскими номерами

В посольстве Франции в РФ заявили, что Париж не планирует менять принятые правила въезда автомобилей с российскими номерами.

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Французские власти не собираются запрещать автомобилям с российскими номерами въезжать на территорию страны. Об этом заявили в посольстве республики в Российской Федерации.

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», - передает сообщение диппредставительства издание «Известия».

В прошлую пятницу глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что власти страны запретили въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. В дальнейшем въезжать на территорию североевропейского государства на машинах с российскими номерами смогут лишь проживающие в России граждане Европейского союза и их родные, а также дипломаты. Также будет разрешен въезд по «гуманитарным соображениям».

На следующий день о таком же запрете сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Так, с 17 сентября ни одно транспортное средство с российскими регистрационными номерами не сможет въехать на территорию страны. При этом Варшаве не важно гражданство водителя.