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Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 тысяч

Игнат Далакян
19:59 14.09.2023
Сообщается о 20 тысячах пропавших без вести в результате бедствия.
Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 тысяч
© Фото: The eastern-based government of XinHua Globallookpress
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Число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц.

В сообщении отмечается, что без вести пропали около 20 тысяч человек.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал о более 6 000 пострадавших от наводнения в Ливии. По данным президента Национального совета по американо-ливийским отношениям Хани Шенниба на тот момент количество пострадавших насчитывалось порядка двух тысяч человек.

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