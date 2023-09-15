Самолет МЧС РФ доставит гумпомощь в Ливию после наводнения

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Самолет Ил-76 Министерства чрезвычайных ситуация России с грузом гуманитарной помощи вылетел из Подмосковья в Ливию, где произошли сильные наводнения. Вылет осуществлен в соответствии с решениями президента России Владимира Путина, Правительства РФ и приказом главы МЧС России Александра Куренкова.

На борту самолета предметы первой необходимости: палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, необходимые для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от разрушительного наводнения. Также ливийцам передадут аварийно-спасательные комплекты для работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Напомним, что 10 сентября на Ливию обрушился ураган Даниэль. В результате обрушились две плотины вокруг города Дерна, в результате чего произошло затопление. Известно, что жертвами наводнения стало более 11 тысяч человек, еще около 20 тысяч пропали без вести.