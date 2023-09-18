Вспышка неизвестной болезни унесла жизни семи человек в Кот-д'Ивуаре

© Фото: Christophe Gateau dpa Global Look Press

Семь человек умерли и 59 госпитализированы в воскресенье 17 сентября в деревне в центральной части Кот-д'Ивуара недалеко от Буаке. Об этом сообщает SudOuest.fr со ссылкой на AFP.

В деревне зафиксирована вспышка болезни неизвестного происхождения, сообщили источники агентства. По словам источника в больнице, погибли семь человек: пять в больнице Чу-де-Буаке и двое в Ниангбане, деревне, расположенной примерно в 30 километрах к югу.

Госпитализированы в основном это дети и подростки, погибшим от 5 до 12 лет, подтвердил глава деревни Ниангбан. По данным источников, симптомами болезни являются рвота и диарея.

По словам родственников заболевших, причиной заражения могла стать кукурузная каша. Мать первой жертвы утверждает, что купила кашу, которую дала своему сыну. По ее словам, после позыва в туалет «его начало рвать, когда я дала ему лекарство, которое мне дали в больнице». Потом мать с ребенком вернулись в больницу, их отправили в Чу-де-Буаке, и там ребенок умер. Ему было три года.

Другая женщина, которая потеряла дочь, тоже указывает, что ее дети ели ту же кашу в воскресенье.

В феврале в деревне Кпо-Каханкро недалеко от Буаке два человека были приговорены к пяти годам тюремного заключения после заражения клостридией - бактерией, унесшей жизни 16 человек.

Ранее в детском саду в Варшаве обнаружили бактерию легионеллы, вызывающую «болезнь легионеров». В конце августа в некоторых регионах Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров». Ее жертвами стали уже 11 человек. Эта бактерия является повсеместно распространенным микроорганизмом, который обитает в пресных водоемах, рассказал в беседе со «Звездой» врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.