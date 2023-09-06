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В детском саду в Варшаве обнаружили возбудителя «болезни легионеров»

Сергей Лебедев
15:34 06.09.2023
Дошкольное учреждение решено не закрывать.
В детском саду в Варшаве обнаружили возбудителя «болезни легионеров»
© Фото: Sigrid Gombert, imagebroker.com, Global Look Press
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В варшавском детском саду №20 на улице Семполовской обнаружили бактерию легионеллы, вызывающую «болезнь легионеров». Об этом сообщили в польской санитарной инспекции.

«Исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат», - цитирует РИА Новости заявление ведомства. 

Отмечается, что детсад решили не закрывать. Это объяснили тем, что легионеллезом нельзя заразиться от человека или при употреблении воды. 

Напомним, в конце августа в некоторых регионах Польши зафиксировали вспышку «болезни легионеров». Ее жертвами стали уже 11 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре исключили вспышку «болезни легионеров» в России. Специалисты контролируют госграницу и выявляют граждан с признаками инфекций, прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Отмечается, что заражение данным заболеванием происходит при вдыхании водного аэрозоля, содержащего микроорганизмы, относящиеся к роду легионеллы. По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, бактерии легионеллы могут размножаться в теплых водоемах, в воде для кондиционеров и трубопроводе.

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