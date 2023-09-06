Врач Вознесенский рассказал, что легионеллезом можно заразиться через душ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Silas Stein, dpa, Global Look Press

Бактерии рода легионелла, которые вызывают «болезнь легионеров», являются повсеместно распространенным микроорганизмом, который обитает в пресных водоемах. Но заражение непосредственно в водоемах встречается редко. Об этом в беседе со «Звездой» сказал врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

По его словам, чаще легионеллезом заболевают, используя воду в антропогенных аппаратах. Заразиться, например, можно через душевые комплексы с недостаточно нагретой водой или системы кондиционирования.

«В этом случае заболевание распространяется с помощью воздушно-капельного пути. Человек при вдыхании воздуха, содержащего возбудитель, заражается, и у него чаще всего развивается пневмония, а может быть вплоть до поражения кожи и центральной нервной системы. Но пневмония - одно из самых частых проявлений», - отмечает врач.

Напомним, в Польше была зафиксирована вспышка «болезни легионеров». Ее жертвами стали уже 11 человек. А сегодня стало известно, что опасные бактерии обнаружили в Варшаве в детском саду №20.

Ранее в разговоре со «Звездой» врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что легионеллезом можно заразиться через кондиционер.