В МИД Канады сообщили о высылке высокопоставленного индийского дипломата

В Оттаве считают, что дипломат возглавлял в Канаде индийскую разведку.

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Из Канады вышлют высокопоставленного индийского дипломата. Его подозревают в том, что он якобы возглавлял в стране индийскую разведку. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады», - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, недавно Канада ввела ограничительные меры в отношении четырех физических и 29 юридических лиц, деятельность которых связана с военной, промышленной, финансовой и ядерной сферами. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что принятые меры призваны убедить Россию «как можно скорее» покинуть всю территорию Украины.

Ранее Оттава ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физических лиц из России. Ограничения были введены в отношении Басманного и Хамовнического районных судов, а также Московского городского суда.