Канада ввела санкции против Басманного, Хамовнического и Мосгорсуда

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Канада ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физических лиц в рамках мер против Российской Федерации. Об этом говорится на сайте правительства Канады.

Меры, как сообщает канадское правительство, были введены против Басманного, Хамовнического и Московского городского суда. Отмечается, что физические лица, которые попали под ограничения, являются представителями сфер юстиции и безопасности в России.

Ранее Канада расширила санкционный список, куда попали режиссер Никита Михалков и актер Иван Охлобыстин. Кроме того, под ограничения попали 25 юридических лиц и более 30 физических.