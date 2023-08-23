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Четыре физлица и 29 юрлиц из РФ попали под санкции Канады

Максим Крюков
18:33 23.08.2023
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не уточнил, на кого именно будут распространяться ограничительные меры.
Четыре физлица и 29 юрлиц из РФ попали под санкции Канады
© Фото: Darryl Dyck, KeystonePressAgency
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Канада ввела ограничительные меры в отношении четырех физических и 29 юридических лиц, деятельность которых связана с военной, промышленной, финансовой и ядерной сферами. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

В ходе выступления на украинском форуме «Крымская платформа» он заявил, что принятые меры призваны убедить Россию «как можно скорее» покинуть всю территорию Украины.

Глава канадского правительства не стал не уточнять, кто именно попал в «черный список».

На прошлой неделе Оттава ввела санкции против трех судов Москвы и 15 физических лиц из России. Ограничения, как сообщил канадский кабмин, были введены в отношении Басманного и Хамовнического районных судов, а также Московского городского суда.

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