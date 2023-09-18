Экзоскелеты и атомные новинки: что показали на выставке инноваций «Нева-2023»

В международной выставке в Санкт-Петербурге в том числе приняли участие 50 компаний из Китая.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новейшие проекты морских инноваций представили на международной выставке по гражданскому судостроению, судоходству, освоению океана и шельфа «Нева-2023» в Санкт-Петербурге. Выставка в этом году бьет все рекорды. К примеру, были показаны атомные плавучие энергоблоки, как основа развития русской Арктики. Ведь один из главных приоритетов экспозиционной программы – арктическая тематика. Каждая станция может обеспечить электроэнергией двести тысяч человек. Одна уже работает, две строятся, но у «Росатома» есть и перспективные разработки. Главное, что большая часть представленных ноу-хау - российского производства.

Один из элементов выставки - презентация экзоскелета для рабочих судостроительной отрасли. Разработчик совсем не атлетичного телосложения с легкостью может поднять винт весом более 30 кг. Главное ноу-хау - модульная система из легких, но при этом прочных материалов, похожая конструкция у боевой экипировки «Ратник-3». Но этот вариант - для облегчения труда на заводах.

«Рекорды ставили, 50-100 кг поднять можно, но есть нормы труда, мужчине нельзя поднимать больше 50 кг», - делится достижениями Максим Скоков, генеральный директор компании-разработчика промышленных экзоскелетов.

В том числе на выставке продемонстрировали плавучие энергоблоки, один такой может обеспечить электроэнергией целый город.

«Этот блок транспортируется к месту установки, пришвартовывается к береговым сооружениями и подключается к сети для подачи электроэнергии береговым потребителям», - рассказала Елена Часнык, главный специалист «Росатома».

Первенец проекта - плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» уже работает на Чукотке, строятся еще 2 модернизированных энергоблока для работы в Арктике. Именно в развитии региона представлены основные перспективы для международного сотрудничества России с дружественными странами. В Петербург приехали представители 50 компаний из Китая, которым интересен не только огромный российский рынок, но и кратчайший маршрут вокруг Евразии - Северный морской путь.

«Использование этого пути даст импульс не только развитию судоходства, но и всей экономики. Нам необходимо вместе использовать этот путь для перевозок, это хорошо отразится на сотрудничестве Китая с Россией», - заявил Ни Цзыцин, руководитель отдела продаж китайской компании.

Российская судостроительная отрасль - на подъеме, и это несмотря на санкции, которыми Запад пытался «задушить» российскую экономику и производство. Отечественным предприятиям никакие штормы не страшны, что наглядно доказывает разработка оптической системы посадки вертолетов на судно в сложных условиях - по глиссадным огням, как у самолетов.

Важно, что ранее подобные комплексы были только зарубежного производства. Большая часть разработок, представленных здесь, - это импортозамещающие технологии. От безэкипажных катеров до робототехнических комплексов, способных работать на океанском шельфе, на глубине более 2 км. Всевозможных роботов на выставке вообще много - и для работы, и для развлечения. К примеру, робот Умка.

Поработав фотографом, робот Умка еще и пустился в пляс - правда, в одиночестве. Участникам выставки пока явно не до танцев - в течение 4-х дней у них насыщенная деловая программа.

С учетом положительного опыта и пожеланий участников «Невы» организуются международные бизнес-диалоги «Россия – Китай» и «Россия – Турция». Все 4 дня выставки будут сопровождаться актуальной деловой программой, в рамках которой состоится пленарное заседание «Морская отрасль России: новые приоритеты на фоне глобальных вызовов» и более 30 деловых мероприятий: конференций, круглых столов, стратегических и рабочих сессий.

Ключевые темы дискуссии – меры государственной поддержки морской отрасли и реализация импортозамещения в судостроении и судоремонте, продолжение международного сотрудничества в новых реалиях, обновление флота, формирование новых маршрутов и логистических цепочек, развитие портовой деятельности, рыболовной отрасли, внедрение инновационных технологий, реализация шельфовых проектов, повышение эффективности образовательных процессов и подготовки кадров для судостроительной и судоходной отраслей.