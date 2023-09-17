Товарооборот в сотни миллиардов долларов: как ВЭФ показал разворот России к Азии

Потенциал Дальнего Востока привлекателен для наших партнеров в Азии. Как отметил президент Владимир Путин, экономические отношения между Москвой и Пекином вышли на очень высокий уровень.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: пресс-служба президента РФ

Дальний Восток, занимающий более 40% площади страны, является драгоценным регионом России: над землей бескрайние леса, под ней - миллионы тонн полезных ископаемых. Потенциал Дальнего Востока привлекателен и для экономических конкурентов по ту сторону Тихого океана, и для партнеров России в Азии.

Одним из результатов развития региона стал судостроительный комплекс «Звезда», который посетил Владимир Путин в понедельник. Там занимаются строительством танкеров и 300-метровых кораблей-газовозов с грузоподъемностью почти 70 тысяч тонн. Они способны проходить через двухметровую толщу арктического льда.

Дальневосточные регионы ждут масштабные перемены. В городах пройдет реновация, расширят условия льготной ипотеки. Новые школы, детсады и больницы возведут за счет Президентской субсидии. Темпы инвестирования в Дальний Восток выше, чем в среднем по России из-за выгодного географического положения территории.

На двусторонних встречах Путина с вице-президентом Лаоса и вице-премьером госсовета Китая речь шла про разворот Дальнего Востока, а с ним и всей России на Азию. Такой ход дел выгоден стране и по геополитическим, и по экономическим причинам. Товарооборот с Пекином в этом году достигнет 200 миллиардов долларов.

«Отношения между Россией и Китаем в этой сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области, но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные, каждый год мы прибавляем почти одну треть товарооборота», - заявил Путин.

Подробнее про развитие Дальнего Востока и про то, как Владимир Путин относится к уехавшим из страны бизнесменам, смотрите в сюжете Станислава Иващенко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу посетил завод «Звезда» в рамках проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями ОПК на Дальнем Востоке. Ему доложили о мероприятиях по ремонту и модернизации атомных подлодок и строительстве плавучего докового комплекса.