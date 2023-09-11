Развитие Арктики, ИИ и экономика при санкциях: что обсуждается на форуме во Владивостоке

В сентябре на площадке Дальневосточного федерального университета собрались страны Азии, более четырех тысяч инвесторов и руководители российских госкорпораций в рамках ВЭФ.

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Восточный экономический форум во Владивостоке продлится три дня и соберет на площадке инвесторов из 10 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Спектр обсуждаемых проблем обширен: развитие экономики в условиях санкций, построение новой экономической модели мира, внедрение искусственного интеллекта в различные отрасли промышленности и экономики.

В форуме примут участие свыше четырех тысяч инвесторов, руководителей российских госкорпораций и иностранных представителей. Около сотни деловых программ на несколько дней объединили страны Азии в одной точке - на площадке Дальневосточного федерального университета.

Одной из важнейших тем ВЭФ стало развитие Арктики. Короткий судоходный маршрут с Востока на Запад - Северный морской путь - в ближайшее время сможет в несколько раз увеличить грузооборот и скорость доставки товаров, став круглогодичным транспортным коридором для всего мира.

Подробнее про форум, и в частности про наших партнеров из Азиатско-тихоокеанского региона, которые не пожелали присоединиться к западным санкциям и продолжили сотрудничество с Россией, смотрите в сюжете Максима Низкодубова.

Ранее Владимир Путин выступил с торжественной речью в честь имянаречения двух уникальных нефтяных танкеров на судостроительном комплексе «Звезда». Президент подчеркнул, что развитие такого флота необходимо для дальнейшего освоения Арктики и для энергобезопасности страны.