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Иностранные наемники на Украине убивают друг друга. Сенсационные данные опубликовали британские СМИ. Англичане Дэниэл Берк и Джордан Чедвик могли погибнуть от рук других солдат удачи. Все попытки Банковой связать это ЧП с Россией и замять скандал провалились. Двое британских наемников были найдены мертвыми на Украине. Причем, как утверждают местные СМИ, погибли они при весьма загадочных обстоятельствах и явно не на поле боя: руки Чедвика были скованы проволокой, его тело выловили в пруду, Берка нашли мертвым на съемной квартире. Свое собственное расследование провел журналист The Sun.

«Известно, что Дэниэла высадили в городе в пятницу днем, уже в субботу утром он не выходил на связь. Украинская полиция обыскала его жилище, но не нашла ничего подозрительного. Они завели дело о пропаже человека и начали расследование», - сообщил военкор Джером Стерки.

Поначалу таблоиды во всю раскручивали «героическую гибель» добровольцев, они упорно не называют их боевиками, от рук российских бойцов. Но как только стали появляться первые показания очевидцев, быстро сменили риторику. Цитируют слова водителя, который видел Берка одним из последних.

«Я вел. Он лежал на спине и жаловался на боли в животе. Я подвез его до квартиры, он одолжил мне машину на выходные. К воскресенью он так и не ответил на мои сообщения. Его объявили пропавшим без вести. Меня допросила украинская полиция», - рассказал водитель.

Ввиду того, что тело было найдено в городской черте, версия о гибели на фронте исключается. Появилась другая и более реальная: его родственники уверены, что Дэниэла убили из-за денег. Наемник ежемесячно собирал солидные суммы от своих соотечественников якобы на нужды фронта - и его могли ограбить свои же.

Ну и самое время развеять мифы о «волонтерстве». Берк - создатель «Темных ангелов». Это подразделение отвечало за эвакуацию иностранных наемников из зоны боевых действий и боевой подготовкой отряда теробороны, а после и вовсе было замечено в дуэлях на линии фронта. Сам Берк - бывалый солдат, служивший в Афганистане, затем в Сирии на стороне прозападных боевиков-курдов. В Британии даже заведено против него уголовное дело за подготовку теракта. Но на родине его называют «славным парнем».

О том, что участие в боевых действиях на стороне Киева перестало приносить деньги рассказал польский наемник Петр Миткевич. По его словам, руководство Украины не выплачивает родственникам убитых граждан Польши обещанные по контракту $400 000.

«С начала контрнаступления наемников насчитывалось до 20 тысяч, но по мере провала стало меньше, многие погибли, разочаровались, сейчас где-то шесть - шесть с половиной тысяч наемников на Украине. По последним данным, которыми я располагаю, между наемниками очень большие противоречия, особенно между поляками и украинцами. Были случаи, когда поляки подвергались нападению со стороны националистов», - отметил главный редактор ИА ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Тема провального контрнаступления все чаще замалчивается западными СМИ. Сейчас на повестке предстоящая сессия Генассамблеи ООН, где ожидается выступление Владимира Зеленского. Но как предсказывает директор международной кризисной группы организации - есть большой риск раскола между государствами, в случае если Зеленский будет настаивать на продолжении конфликта, а не на его урегулировании. Это вызовет возмущение у стран глобального юга - все меньше на полях крупных саммитов участников, поддерживающих преступную политику киевского режима.