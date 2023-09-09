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Sky News: британского наемника со связанными руками нашли в водоеме на Украине

Максим Крюков
01:36 09.09.2023
По данным британского телеканала, погибшим оказался 31-летний Джордан Чедвик из города Бернли в графстве Ланкашир, который поехал на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».
Sky News: британского наемника со связанными руками нашли в водоеме на Украине
© Фото: Karl-Josef Hildenbrand, dpa, Global Look Press
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На Украине в водоеме обнаружили тело британского наемника со связанными руками. Об этом сообщает новостной телеканал Sky News со ссылкой на Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

«Мы предоставляем помощь семье британца, который умер на Украине», - передает источник слова представителя МИД Великобритании.

Уточняется, что погибшим оказался 31-летний Джордан Чедвик из города Бернли в графстве Ланкашир, который с 2011 по 2015 год проходил службу в шотландской гвардии. Как сообщил телеканал, мужчина отправился на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о массовом бегстве с Украины иностранных наемников. По словам полковника армии США в отставке, в зоне боевых действий «только поляки и остались». Он также отметил, что стоит ожидать более частые случаи дезертирства в рядах ВСУ на фоне провала их контрнаступления.

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