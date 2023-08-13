Полковник армии США в отставке сообщил, что в зоне боевых действий «только поляки и остались».

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Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор рассказал о росте недовольства среди украинских военных и бегстве иностранных наемников с передовой вследствие отсутствия успехов в ходе контрнаступления ВСУ.

По его словам, иностранные наемники, которые ранее сражались на стороне Украины, на сегодняшний день уже покинули передовую. Он сообщил, что «наверное, только поляки и остались». Наемники убежали, собрав все свои вещи.

Он также отметил, что стоит ожидать более частые случаи дезертирства в рядах ВСУ на фоне провала украинского контрнаступления. Полковник армии США предупредил о скором расколе внутри украинской армии.

Ранее в Польше говорили о неспособности Украины провести в данный момент контрнаступление. Президент страны Анджей Дуда заявил, что Киеву не хватает оружия, чтобы изменить баланс сил в зоне боевых действий.

В конце июля сообщалось о провале украинского контрнаступления. По словам президента России Владимира Путина, на всех направлениях спецоперации противник был остановлен и отброшен, подразделения ВС РФ не только отбивают атаки украинских боевиков, но и сами переходят в контрнаступление.