Путин наградил Хабенского орденом Почета

Актер и худрук МХТ им. Чехова был удостоен награды за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю деятельность.

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Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Константина Хабенского, актера, режиссера театра и кино и действующего директора МХТ им. Чехова, за вклад в развитие культуры. Об этом сказано в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», - говорится в указе.

Константин Хабенский в 2021 году сменил советского и российского театрала и профессора Сергея Женовача на посту художественного руководителя МХТ им. Чехова. В Минкульте выразили уверенность в наличии необходимых качеств и авторитете Хабенского, которые смогут помочь вывести театр на новый уровень.

Сегодня также президент России лично поздравил Сергея Собянина со вступлением в должность мэра Москвы в ходе торжественной церемонии инаугурации в концертном зале парка «Зарядье».