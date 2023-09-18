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Путин поздравил Собянина со вступлением в должность мэра Москвы

Андрей Аркадьев
13:01 18.09.2023
Глава государства напомнил, что Сергей Собянин набрал больше 75% голосов на прошедших выборах, что говорит о его высокой поддержке со стороны жителей столицы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин поздравил Сергея Собянина с официальным вступлением в должность мэра Москвы на церемонии инаугурации.

«Дорогие друзья, коллеги, уважаемый Сергей Семенович. Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы. На прошедших выборах за вас отдали голоса более чем 75% избирателей», - сказал он.

Глава государства указал на высокий уровень доверия со стороны жителей столицы, что свидетельствует о широкой поддержке Собянина, одобрении его инициатив, планов и результатов работы в должности мэра.

Президент отметил, что прорывная модернизация транспортной системы является одним из видимых и значимых достижений Собянина на посту градоначальника. Речь идет об удобстве, доступности и скорости общественного транспорта, отметил глава государства.

Избранный мэр столицы сегодня официально вступил в должность. Он принес присягу на церемонии инаугурации в концертном зале «Зарядье» в центре Москвы.

Выборы в Москве проходили с 8 по 10 сентября. По результатам их проведения Собянин набрал 2 499 114 голосов (76,39% от общего числа).

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