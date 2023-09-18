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Стратегический диалог: как прошла встреча Лаврова и Ван И в Москве

Алексей Дегтярев
19:58 18.09.2023
Министры иностранных дел России и Китая обсудили украинский кризис и вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Тема урегулирования ситуации на Украине стала одной из главных на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его китайским коллегой Ван И. Встреча состоялась в Москве. Переговоры проходили в дружеской атмосфере. Визит министра иностранных дел Китая был согласован еще на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге, именно там Сергей Лавров и Ван И виделись в последний раз. На сегодняшней встрече обсуждали обширный круг вопросов. Россия и Китай плотно сотрудничают во многих сферах. Одной из тем стало внедрение платежной системы МИР на территории Китая.

За последние два года, по словам Сергея Лаврова, доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25% до 80%. Кроме того, страны по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге решили наращивать расчеты в национальных валютах, а также проработать вопрос создания единой расчетной единицы в рамках объединения. Но главной темой стал украинский кризис. Китай последовательно выступает за его урегулирование, и даже опубликовал проект мирной инициативы. Российская сторона всячески приветствует усилия КНР в этом направлении, но пока страны коллективного Запада не соглашаются на предложения озвученные в документе. В частности - отказ от введения односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН.

Стоит отметить, что тему урегулирования кризиса на Украине Ван И накануне обсудил с Советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном. Встреча прошла на Мальте. Помимо Украины поднимался и Тайванский вопрос и вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва солидарна с Пекином в вопросе единого и неделимого Китая. С целью укрепления безопасности наши страны регулярно проводят совместные морские учения и патрулирование акватории Южно-Китайского моря. Углубление взаимоотношений с Китаем зафиксировано, как приоритет российской внешней политики. Большое внимание уделено укреплению взаимодействия на международной арене и координации работы в ООН, БРИКС, ШОС, Группе двадцати, АТЭС и других механизмах.

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