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Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая Ван И

Владимир Рубанов
16:30 07.08.2023
Стороны отметили единство или большое сходство подходов Москвы и Пекина к мировым делам.
Лавров обсудил украинский кризис с главой МИД Китая Ван И
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ряд «горячих» региональных тем, включая украинский кризис, сообщает министерство иностранных дел России. Телефонный разговор между министрами состоялся в понедельник, 7 августа.

Министр иностранных дел России поздравил китайского коллегу с недавним назначением на пост главы МИД КНР и пожелал новых успехов. Лавров и Ван И обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки.

Главы МИД отметили, что не принимают конфронтационную политику стран Запада в отношении России и Китая и попытки сдержать их развитие с помощью санкций и других нелегитимных методов.

Лавров и Ван И положительно оценили конструктивный диалог и высокий уровень взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках ООН, БРИКС, ШОС, «Большой двадцатки» и других международных структур.

Министры дали высокую оценку развитию российско-китайских отношений, которые показывают устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете, говорится в сообщении. Стороны отметили единство или большое сходство подходов Москвы и Пекина к мировым делам. Главы МИД подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной внешнеполитической координации.

Ранее боевые корабли ВМФ России и ВМС НОАК провели совместное морское патрулирование акватории Тихого океана. Перед военнослужащими стоят задачи по укреплению военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержанию мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторингу морской акватории и охране объектов морской экономической деятельности двух стран.

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