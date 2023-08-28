Почти 7 тысяч миль прошли российские и китайские моряки в ходе совместных учений

В ходе третьих российско-китайский морских учений экипажи выполнили около 50 учебно-боевых задач, прошли почти семь тысяч миль и попали в сильные штормы.

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вернулся домой к своим близким после трехнедельных совместных учений с китайским флотом. В ходе маневров экипажи двух стран провели патрулирование у берегов Аляски и выполнили около 50 учебно-боевых задач.

Совместный отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов. Вместе они прошли почти семь тысяч морских миль.

Моряки России и Китая встретились на морских просторах уже в третий раз. Сложности им доставляли только погодные условия: корабли несколько раз попадали в сильный шторм.

С российской стороны в учениях участвовали БПК «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». От ВМС НОАК в патрулировании участвовали эсминцы, сторожевые корабли и корабль комплексного снабжения.

Ранее стало известно, что в ходе совместного патрулирования акватории Тихого океана экипажи успешно отразили авианалет условного противника. Они отрабатывали поиск и слежение за «вражескими» подлодками и совместные действия по спасению на море.