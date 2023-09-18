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Россиянам запретили прилетать в Чехию

Елизавета Кондрикова
16:53 18.09.2023
Чехия, таким образом, присоединилась к запрету Еврокомиссии на ввоз личных автомобилей россиян на территорию стран ЕС.
Россиянам запретили прилетать в Чехию
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press
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По сообщению МВД Чехии, в стране приняли решение приравнять запрет Еврокомиссии на въезд автомобилей с российскими номерами к запрету на прилеты россиян в республику. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан Чешскому информационному агентству.

Запрет на прилеты действует в силу отсутствия у Чехии общей наземной границы с РФ. Таким образом, Чехия, как «государство на внешней границе Шенгенской зоны», присоединилась к европейским санкциям.

Ракушан добавил, что правительство Чехии также приостанавливает выдачу виз российским гражданам.

Накануне 17 сентября стало известно о запрете на въезд российских автомобилей в Польшу. Речь идет как о коммерческих, так и о частных перевозках. При этом гражданство водителя не имеет значения, ни один автомобиль с российскими регистрационными номерами не сможет пересечь границу с Польшей. 

Напомним, ранее в Еврокомиссии опубликовали документ, в соответствии с которым россиянам среди прочего запретили ввоз в Европейский союз личных автомобилей. Каждый отдельно взятый случай должен рассматриваться обособленно в каждой европейской стране. 

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