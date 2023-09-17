В стране и мире Погранцы-разбойники: как Европа начала войну с российскими авто и косметичками Алексей Курильченко Алексей Самолетов Для просвещенной Европы россияне - теперь официально - даже не второй, а третий или даже четвертый сорт людей. Как опасные насекомые, от которых надо защищаться и которых, прежде чем к себе подпустить - нужно тщательно продезинфицировать. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Attila Husejnow, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Ирина Беляева возвращалась домой на личном автомобиле с российскими номерами. Была на Всемирной выставке собак в Женеве, со своими четырьмя питомцами. В Германии, в 70 километрах от границы, ее остановил патруль - и доблестные «дойче зольдатен - ундер официрен» конфисковали у нее автомобиль. На сборы дали 10 минут. Женщину с собаками просто бросили на дороге посреди леса. Для аутентичности не хватало только криков: «Цурюк! Аусвайс! Шнелле, шнелле!». «То, что я русский человек, их, наверно, раздражало, потому что это как красная тряпка перед быком. Они не знали как меня спровоцировать еще на что-то. Может им хотелось увидеть другую сцену, но я была совершенно покорна, покладиста. Больше похоже на нападение разбойников в служебной форме», - рассказала Ирина. Конфискация автомобилей с российскими номерами началась в Европе, а конкретно в Германии - минувшим летом по-тихому. А сейчас вдруг выстрелило по-громкому. Теперь такое отношение европейцев к русским - это указание, спущенное сверху, от Еврокомиссии. Публикация «Разъяснения по ввозу в Европейский Союз гражданами России личных вещей и автотранспорта» вышла 8 сентября. Разъяснение начиналось со слова «нельзя». Нельзя: машины, ноутбуки, смартфоны, духи и туалетную воду, часы и так далее - перечень впечатляет и доходит даже до шампуней и бритвенных станков. Россияне, мягко говоря, удивились. Тут же, 12 сентября, появились «правки» - новая редакция. Слово «нельзя» заменили на «рассматривать по отдельности каждый случай». Брюссель решил «подстелить соломки». «Мы пошли на ужесточение ограничений. ЕС принял 11 пакетов санкций, чтобы лишить Кремль доходов, необходимых ему для финансирования агрессии против Украины. Эти санкции включают запрет на импорт ряда товаров. Они должны толковаться строго, в том числе для того, чтобы избежать их обхода. Как именно применять на практике ограничения - будут решать сами государства», - заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. При этом представитель Еврокомиссии уточнил, что решения будут приниматься на низшем уровне - то есть решать, что вы сможете провезти в Европу, будет конкретный таможенник. Казалось бы, можно рассчитывать на здравый смысл, но немецкая таможня, на запрос российских журналистов, уже подтвердила - отбирать будут все. «Запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в регламенте, то есть смартфоны, ноутбуки, косметика и многое другое. Никакого исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено. Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны, изъяты или конфискованы для дальнейшей переработки», - говорится в официальном ответе немецкой таможни. Трусы женские, кружевные, разноцветные, новые - шесть штук. Трусы мужские, разноцветные, новые - шесть штук БритваБ/У. Примерно так может выглядеть список вещей, которые могут изъять у россиян при въезде в Евросоюз. Если это очередное изъятие активов в пользу граждан Незалежной, въехавших в Европу на своих «Порше» и «Астон Мартинах» - то они могут воспринять это, как оскорбление. Въезд машин с российскими номерами к запретили все граничащие с Россией страны Евросоюза - и пообещали их отбирать. Ну а страны Прибалтики на этом фоне начали, традиционно, упражняться в соревновании «кто дальше плюнет в русского». Первой начала Литва. «Любой, кто пересекает границу с номерами, зарегистрированными в России, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, он должен знать, что его автомобиль будет конфискован. Россияне могут пересекать границу, если у них, конечно, есть разрешение, либо на автобусе, либо пешком», - заявила вице-министр иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене. У Литвы эстафетную палочку подхватила Эстония. Причем эстонские власти сопроводили все это еще и экзистенциальными вопросами. «Санкции должны быть выполнены и эти автомобили необходимо будет конфисковать. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть?», - заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. «Мы обсуждали, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать. В любом случае, владельцы автомобилей с российскими номерами не должны наслаждаться в Эстонии привилегиями свободы», - заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. Навестить родственников в цветущем европейском, по Жозеппу Боррелю, саду жители остальных джунглей права не имеют, поскольку такие поездки, опять же по Боррелю - это привилегия. Есть и просто примеры цинизма и откровенного издевательства. Мужчину с инвалидностью, который хотел навестить сына в Таллинне, развернули прямо на погранпереходе - оставляй машину на обочине, иди через границу пешком. На пропускных пунктах машин сегодня - десять в сутки. Супруги Александр и Зоя проехать в Эстонию решили даже не пытаться. «Мать сейчас приехала, нам туда не проехать, хотя бы она перейдет сейчас границу, мы ее здесь встретим. Не знаю, как объяснить, мы же сами оттуда, мы же жили там, оттуда приехали - просто хотят насолить больше россиянам, вот и все. Если они называют джунглями, то у них наверное джунгли, а не у нас», - рассказывает пара. В общем и целом, заявления «россиян не пускать, все отнимать» звучат как под копирку от властей Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши и Германии. В России действия Брюсселя, на самом деле, никого не удивили. Была, конечно, надежда, что Европа не совсем сошла с ума, повторяя, по сути, действия нацистов по отношению к СССР 80-летней давности, но и она быстро иссякла. «Вот ведь молодцы руководители Евросоюза. Предельно честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта. Это конкретный плевок в лицо каждому гражданину России. Что с этим делать? Уж точно не вводить ответные ограничения для граждан Евросоюза. Мы не расисты, в отличие от многих руководителей тех стран, чьи родственники служили в СС», - заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Российский МИД на действия чиновников Евросоюза ответил еще жестче. «Это расизм. Не надо ничего придумывать, это он и есть. Раньше это проявлялось в виде колониализма, работорговли, эксплуатации других стран, империалистических каких-то, так сказать, концепций. Пожалуйста, этот самый расизм выбился наружу, просто как, простите меня, какой-то жуткий нарыв в форме нацизма и фашизма, это же то же самое», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В легкий ступор от происходящего впали даже независимые американские журналисты, сравнив действия Евросоюза, по сути, с сегрегацией по национальному признаку. «Мы достигли такого момента в истории, когда у россиян отнимают их имущество только за то, что они россияне. Различий не делают. Если вы 70-летняя бабушка, которая не интересуется политикой, и которая поехала к детям в Европу на своей машине - у меня плохие новости. Как говорят европейские политики - идите пешком!», - заявил американский журналист и политический обозреватель Джексон Хинкл. Причем конфискация вещей и автомобилей - это только начало. Как передает агентство Bloomberg, власти Эстонии, первыми в Европе, в ближайшее время собираются принять законопроект о полной конфискации российских активов. Например - будут обирать квартиры у простых людей. «Как говорят эстонские власти, это действительно ударит по российскому государству. Законопроект, о котором идет речь, позволит обойти жесткие гарантии частной собственности, которые действуют в стране сейчас», - пишет издание. Ну а Латвия пошла другим путем – для всех русскоговорящих обязателен тотальный переход на латвийский язык, со сдачей экзаменов. Сначала хотели просто выслать, отменив виды на жительство, потом, правда отложили высылку на два года. Но сути дела это вообще не меняет. Под удар подпали сотни тысяч людей. «Государство, возможно, даже не будет предпринимать активных шагов для того, чтобы выдворять этих людей массово, единовременно, тысячами вывозить на границу с Россией. Скорее всего, их будут брать на измор - это значит: нет счета в банке, нет пенсии, нет возможности оплачивать коммунальные платежи. Это значит, может быть отключено электричество и газ», - заявил сопредседатель Русского Союза Латвии Мирослав Митрофанов. Пророссийские юристы и правозащитники Латвии называют такие действия геноцидом. Латышские власти сегодня, фактически, повторяют действия Латышского добровольческого легиона СС, в годы Второй Мировой, занимавшегося охотой на евреев, только теперь на место евреев в Латвии определили русских. «Какое-то издевательство над русскими людьми, потому что они даже бы латышей погнали бы на этот экзамен то и они бы не сдали этот экзамен! Это просто какой-то геноцид происходит насчет русского населения в Латвии», - заявил латвийский юрист и общественный деятель Янис Кузинс. Есть такая легенда - когда фашистская Германия обязала всех, пока еще не убитых, евреев Европы носить на одежде желтую шестиконечную звезду - король Дании приказал на все свои костюмы нашить точно такую же. Вряд ли сегодня кто-нибудь из руководителей стран Европы пошел бы на такой шаг и в новых условиях пришил бы к своей одежде красную пятиконечную звезду. Америка не позволит. Экспертное мнение и аналитика