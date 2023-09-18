В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения

Заключенный был осужден в 2001 году за убийство, в 2023 году его должны были выпустить по УДО.

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В Иркутской области заключенный, отсидевший больше 20 лет за убийство, сбежал из колонии-поселения №19 в день своего выхода из нее. Об этом передают в агентстве РИА Новости со ссылкой на представителя ГУФСИН РФ по региону.

«Начало срока у него 2001 год, конец срока - 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться. В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск», - сообщили агентству.

В ГУФСИН по области добавили, что в колонии-поселении в поселке Марков, где находился заключенный, осужденные свободно перемещаются по ее территории, а не находятся «за забором», и могут быть выведены за пределы колонии.

За побег из колонии предусматривается до четырех лет лишения свободы. В регионах уже получили ориентировки на беглеца. В день своего побега он должен был выйти по условно-досрочному освобождению, его направляли на принудительные работы.

Ранее в Горно-Алтайске суд вынес приговор бывшему начальнику миграционной службы Вадиму Деревягину за получение двух крупных взяток общей суммой в 423 тысячи рублей. Его отправили на семь лет в колонию строгого режима.