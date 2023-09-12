Суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшего начальника миграционной службы Алтая

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В Горно-Алтайске суд вынес приговор бывшему начальнику миграционной службы Вадиму Деревягину.

Фигуранта дела признали виновным в получении двух крупных взяток. Деревягина отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Следствие и суд установило, что на период с июля по сентябрь 2021 года обвиняемый получал взятки в крупных размерах на общую сумму свыше 423 тысяч рублей от иностранных граждан. Сообщается, что на получаемые средства Деревягин осуществлял незаконное оказание услуг - строительство загородного дома в селе Озерное Майминского района.

В силу своих должностных полномочий обвиняемый выдавал ускоренное разрешение на временное проживание и вид на жительство, а также оказывал другие незаконные услуги.

Ранее за взятку был арестован министр транспорта Республики Хакасия. Суд взял под стражу чиновника до 1 ноября 2023 года.