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Суд приговорил к семи годам тюрьмы бывшего начальника миграционной службы Алтая

Игнат Далакян
22:11 12.09.2023
Бывший начальник миграционной службы Алтая будет отбывать срок в колонии строгого режима.
© Видео: СК РФ по Республике Алтай © Фото: СК РФ по Республике Алтай
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В Горно-Алтайске суд вынес приговор бывшему начальнику миграционной службы Вадиму Деревягину.

Фигуранта дела признали виновным в получении двух крупных взяток. Деревягина отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Следствие и суд установило, что на период с июля по сентябрь 2021 года обвиняемый получал взятки в крупных размерах на общую сумму свыше 423 тысяч рублей от иностранных граждан. Сообщается, что на получаемые средства Деревягин осуществлял незаконное оказание услуг - строительство загородного дома в селе Озерное Майминского района.

В силу своих должностных полномочий обвиняемый выдавал ускоренное разрешение на временное проживание и вид на жительство, а также оказывал другие незаконные услуги.

Ранее за взятку был арестован министр транспорта Республики Хакасия. Суд взял под стражу чиновника до 1 ноября 2023 года.

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