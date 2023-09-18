© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: В. Новикова, пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы в ходе торжественной церемонии инаугурации в концертном зале «Зарядье». Выборы проходили 8-10 сентября.

«Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей», - сказал новоизбранный мэр во время церемонии.

Сергей Собянин добавил, что он не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку город не может стоять на месте. Перед мэром стоит задача добиться дальнейшего процветания столицы и ее улучшения, чтобы Москвой могли гордиться.

Мэр также выразил слова признательности президенту, правительству и парламенту страны за поддержку и поблагодарил москвичей за высокую оценку его деятельности на посту столичного градоначальника.

На церемонии также присутствовали президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. Президент лично поздравил Собянина со вступлением в должность и отметил высокий процент отданных за него голосов, что говорит о широкой поддержке Сергея Собянина и его инициатив и планов на посту мэра столицы.

Напомним, 8 сентября в России стартовали трехдневные выборы, в 24 регионах страны было доступно электронное голосование, в 18 из них подобное стало новым опытом. В том числе работали экстерриториальные участки для тех, кто хочет отдать свой голос вдали от дома.