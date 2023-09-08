В России стартовали трехдневные выборы

Раньше всех открылись избирательные участки на Дальнем Востоке.

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Трехдневные выборы стартовали в России, избирательные участки начали свою работу в некоторых регионах уже этой ночью по московскому времени.

В двадцати одном регионе, включая Москву и Подмосковье, выбирают глав, в двадцати - региональные парламенты, в 17 - муниципальных депутатов. В четырех одномандатных округах - довыборы в Госдуму.

Раньше всех открылись избирательные участки на Дальнем Востоке. Впервые выборы проходят в новых российских регионах. Там избирают депутатов законодательных собраний. Затем они в течение 45 дней выберут глав регионов из кандидатов, которых представит президент.

В Херсонской и Запорожской областях сегодня - нерабочий день. Во всех четырех новых регионах еще с 31 августа началось досрочное голосование. Работали и так называемые экстерриториальные участки - для тех, кто находится вдали от дома.

В 24 регионах нашей страны доступно электронное голосование, в 18 из них - это впервые. Напомним, выборы продлятся три дня, и завершатся в воскресенье, 10 сентября.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства будет принимать участие в выборах мэра Москвы - свой голос за одного из кандидатов он отдаст в онлайн-формате.