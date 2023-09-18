Bloomberg: глобальный рынок столкнулся с дефицитом дизельного топлива

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Мировые нефтеперерабатывающие заводы неспособны произвести достаточное количество дизельного топлива. Об этом говорится в публикации Bloomberg. Отмечается, что запасы горючего, которое питает промышленность и транспорт, находятся на низком уровне.

Ситуацию сильно обострило сокращение Саудовской Аравией и Россией добычи нефти, сорта которой в основном используются для производства дизтоплива. Также многие заводы стали работать медленнее из-за жаркого лета в Северном полушарии.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские нефтяные и газовые компании чувствуют себя уверенно, несмотря на санкции и враждебные действия ряда стран.

По словам президента, топливно-энергетический комплекс развивается и успешно решает поставленные задачи, в том числе и в области внешней торговли.

Недавно вице-премьер Александр Новак сообщил, что РФ и ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении экспорта российской нефти на внешние рынки.