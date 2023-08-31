Новак заявил о договоренности с ОПЕК+ сократить поставки нефти на внешние рынки

О достигнутой договоренности стало известно на совещании у Владимира Путина.

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РФ и ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении экспорта российской нефти. Вице-премьер Александр Новак сообщил об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным о перспективах развития Красноярского края.

Глава государства поинтересовался у Новака, удалось ли достигнуть договоренность с партнерами по ОПЕК+ о сокращении поставок нефти РФ на внешние рынки. Вице-премьер дал утвердительный ответ и пояснил, что скоро будут представлены детали этого соглашения.

«Да, договорились. Но основные параметры мы озвучим на следующей неделе публично», - заявил Новак.

Ранее сообщалось, что обсуждение экономики Красноярского края началось с открытия самого северного автомобильного моста через Енисей.