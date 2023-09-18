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В Службе госбезопасности Грузии рассказали о готовящемся госперевороте

Максим Крюков
12:17 18.09.2023
По данным Службы госбезопасности Грузии, одним из авторов плана является глава МВД времен президентства Михаила Саакашвили Георгий Лорткипанидзе.
В Службе госбезопасности Грузии рассказали о готовящемся госперевороте
© Фото: Владимир Умикашвили, РИА Новости
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В октябре-декабре этого года организованная группа лиц, действующая в Грузии и за ее пределами, собирается организовать в республике гражданские беспорядки для смены власти насильственным путем. Об этом говорится в заявлении Службы государственной безопасности.

Уточняется, что в это время должны быть обнародованы промежуточный отчет Европейской комиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в объединение. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Тбилиси должен выполнить еще 9 из 12 условий, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. По его словам, время на это еще есть.

Одним из авторов плана является Георгий Лорткипанидзе, который в период президентства Михаила Саакашвили был заместителем министра внутренних дел, а ныне занимает пост замглавы военной разведки Украины. В его подчинении находятся лица грузинского происхождения, в их числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, который в настоящее время возглавляет действующий на Украине «Грузинский легион», передает сообщение СГБ Sputnik Грузия.

В начале сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посчитал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Он назвал печальным тот факт, что лидер страны демонстративно нарушает закон - ее обвинили в нарушении конституции, так как Зурабишвили посещает страны Европы без согласия правительства.

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