Грузинский премьер поддержал начало импичмента президенту

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посчитал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Он назвал печальным тот факт, что президент Грузии демонстративно нарушает закон.

Зурабишвили обвинили в нарушении конституции страны, так как она посещает европейские страны без согласия правительства. Президент должна подавать другим пример, доверие потеряно, заявил Гарибашвили и добавил, что лично отправлял президенту официальные отказы.

Ранее во время своего выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку не заслужила этого. Президенту было отказано в визитах в 10 государств. Процедуру импичмента начали 1 сентября.