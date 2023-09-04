Грузинский премьер поддержал начало импичмента президенту
Глава правительства назвал печальным тот факт, что Саломе Зурабишвили демонстративно нарушает закон.
© Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Global Look Press
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посчитал справедливым решение правящей партии «Грузинская мечта» начать импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Он назвал печальным тот факт, что президент Грузии демонстративно нарушает закон.
Зурабишвили обвинили в нарушении конституции страны, так как она посещает европейские страны без согласия правительства. Президент должна подавать другим пример, доверие потеряно, заявил Гарибашвили и добавил, что лично отправлял президенту официальные отказы.
Ранее во время своего выступления в парламенте Зурабишвили заявила, что Грузия не получила статус кандидата в члены ЕС, поскольку не заслужила этого. Президенту было отказано в визитах в 10 государств. Процедуру импичмента начали 1 сентября.