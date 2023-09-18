Армейская авиация уничтожила бронетехнику врага на Южно-Донецком направлении
Неприятель стал добычей экипажа российского разведывательно-ударного вертолета.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российская армейская авиация уничтожила украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Кадры удара опубликовало Минобороны России.
Неприятельский бронеобъект стал добычей экипажа разведывательно-ударного вертолета.
Уточняется, что экипаж применил по врагу управляемую ракету.
Ранее МО РФ продемонстрировало кадры артиллерийского удара по украинским позициям под Артемовском. Кроме этого, было показано видео с боевой работой реактивных систем залпового огня «Град», принадлежавших тульским десантникам.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.