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Российские артиллеристы уничтожили позиции боевиков под Артемовском

08:12 18.09.2023
Артиллерия ВС РФ продолжает наносить точные удары по технике и живой силе украинских националистов в зоне спецоперации.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения позиций вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.

Артиллеристы 2 армейского корпуса точными ударами наносят огневое поражение технике и живой силе украинских боевиков, которые предпринимают попытки атак под Артемовском. Корректировку огня российской артиллерии осуществляют операторы беспилотных летательных аппаратов.

Ранее расчет 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» ЦВО уничтожил опорные пункты и укрепленные сооружения противника на Краснолиманском направлении. Минометчики ВС РФ ведут огонь по позициям боевиков осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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