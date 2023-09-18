Российские артиллеристы уничтожили позиции боевиков под Артемовском
Артиллерия ВС РФ продолжает наносить точные удары по технике и живой силе украинских националистов в зоне спецоперации.
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения позиций вооруженных формирований украинских националистов на Артемовском направлении.
Артиллеристы 2 армейского корпуса точными ударами наносят огневое поражение технике и живой силе украинских боевиков, которые предпринимают попытки атак под Артемовском. Корректировку огня российской артиллерии осуществляют операторы беспилотных летательных аппаратов.
Ранее расчет 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» ЦВО уничтожил опорные пункты и укрепленные сооружения противника на Краснолиманском направлении. Минометчики ВС РФ ведут огонь по позициям боевиков осколочно-фугасными минами на дистанции от 4 до 9 километров.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.