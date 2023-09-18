Артиллеристы ВДВ отрабатывают в основном площадные цели, рассказал командир взвода с позывным «Француз». Это может быть открытая живая сила или техника.

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Расчеты РСЗО «Град» Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск нанесли удар по району, где разведка с воздуха выявила большое скопление личного состава ВСУ. Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня опубликовало Минобороны России.

Получив задачу, расчеты РСЗО быстро выдвинулись в район выполнения. Удар по националистам нанесли 122-миллиметровыми неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили скопление пехоты противника.

Расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве, говорится в сообщении. Артиллеристы ВДВ отрабатывают в основном площадные цели, рассказал командир взвода с позывным «Француз». Это может быть открытая живая сила или техника.

В последнее время расчет поразил танк советского производства, рассказал он. Это был либо Т-72, либо Т-80. «Француз» рассказал также, как расчету удалось вывести свою боевую машину из-под огня.

«Начался обстрел района, где стоит машина. Мы отсчитали минут 10-15 - больше не летело. Приняли решение сбегать и вытащить машину. Прибежали, быстро ее осмотрели - повреждений нет. Выгнали и передислоцировали ее в другое место», - рассказал он.

Ранее «Звезда» сообщала о том, что артиллеристы огнем из «Мста-Б» уничтожили опорный пункт украинских боевиков на Купянском направлении. Артиллеристы ЗВО наносят поражение артиллерийским батареям противника, уничтожают склады с боеприпасами, разрушают его оборонительные сооружения и подавляют пункты управления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.