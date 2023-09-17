ПВО сбила беспилотник в Раменском районе Московской области

После падения обломков беспилотника нет разрушений и пострадавших.

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Силы ПВО ликвидировали еще один беспилотный летательный аппарат в Московской области. Его сбили над территорией Раменского района. Таким образом, пресечена атака на Москву. После падения обломков нет разрушений и пострадавших. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«Еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в Раменском районе Московской области. Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет», - опубликована информация в его телеграм-канале.

Ранее киевский режим предпринимал попытки атаковать беспилотниками в городском округе Истра и в Домодедовском районе Подмосковья. Все летательные аппараты были уничтожены средствами ПВО.