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Трамп: Украина проигрывает России, но СМИ об этом молчат

Владимир Рубанов
23:59 17.09.2023
Весеннего наступления Украины так и не произошло, потому что его встретила «стена вооружения и бомб», сказал экс-президент США.
Трамп: Украина проигрывает России, но СМИ об этом молчат
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Украина проигрывает в конфликте с РФ, но СМИ об этом не пишут. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC.

Трамп заявил, что Киев и Москва могли бы договориться, и тогда «никто не был бы убит». По его словам, соглашение могло бы касаться «Крыма и других территорий», но при этом Киев потерял бы меньше территорий, чем в итоге потерял, и при этом Украина бы сохранилась как государство.

«Я вот что скажу: что-то происходит, и в этом нет ничего хорошего для Украины. Потому что в новостях больше не сообщают о конфликте. Фейковые новости. Это значит, что Украина проигрывает», - сказал экс-президент США.

По словам Трампа, пару месяцев назад СМИ рассказывали про «всю эту замечательную стратегию». Но весеннего наступления Украины так и не произошло, потому что его встретила «стена вооружения и бомб», сказал он.

Трамп отметил также слова Путина, который сказал, что ему понравились намерения бывшего президента решить украинский конфликт за сутки. Трамп считает, что это свидетельствует о том, что он «говорит правильные вещи».

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