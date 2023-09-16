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Трампу понравились слова Путина о готовности американца быстро решить украинский кризис

Марина Крижановская
03:39 16.09.2023
Дональд Трамп считает, что он говорит правильные вещи, раз Владимир Путин их положительно расценил.
Трампу понравились слова Путина о готовности американца быстро решить украинский кризис
© Фото: Kyle Mazza Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-президент США Дональд Трамп позитивно отреагировал на слова президента Владимира Путина, сказавшего, что ему понравились намерения Трампа решить украинский конфликт за сутки. Трамп считает, что это свидетельствует о правильности произнесенных им слова.

«Мне нравится, что он сказал это, потому что это означает, что я говорю правильные вещи», - рассказал он в эфире американского телеканала, его слова приводит RT.

Бывший американский президент не рассказал, каким образом он добьется этого урегулирования.

Во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин ответил на вопрос о переговорах по Украине. Он ответил на часто адресуемые ему вопросы, готова ли Россия к прекращению боевых действий. Тогда Путин сказал, что власти России - не троцкисты и спросил, как возможно прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление.

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