В Конго опровергли слухи о госперевороте

Правительство Конго сообщает, что в стране все спокойно.

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Пресс-секретарь правительства Республики Конго Тьери Лезен Мунгала заявил, что информация о государственном перевороте в стране является ложной. По его словам, в Конго сейчас все тихо.

«Появилась невероятная информация о каких-то серьезных событиях, происходящих в Браззавиле. Правительство отрицает эти фейковые новости», - цитирует ТАСС слова Мунгалы.

Ранее стало известно, что военный переворот произошел в африканском Габоне сразу после публикации результатов выборов. Избранный президент Али Бонго Ондимбу был отправлен мятежниками в отставку, однако гражданские права ему сохранили. Позже его посадили под домашний арест, а сына президента задержали.