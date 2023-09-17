Белый дом: Китай интересуется возобновлением военных контактов с США
В Белом Доме заметили, что Китай начал ограниченно интересоваться возобновлением военных контактов с США. Это случилось впервые после визита предыдущего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», - цитирует РИА Новости слова высокопоставленной представительницы американской администрации.
Ранее стало известно, что Америка отправит на Тайвань военную помощь в размере 80 миллионов долларов. Такой шаг председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол назвал возможностью укрепить позиции США в сфере сдерживания.
КНР же в ответ может применить силу, так как, по их мнению, Вашингтон явно пересек красную линию.