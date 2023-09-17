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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине против РФ через поставку Киеву вооружений и разведданных со спутников. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.

«Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», - сказал Лавров в опубликованном видео в Telegram-канале журналиста.

Ранее стало известно, что глава российского МИД примет участие в заседании СБ ООН по Украине, которое состоится 20 августа. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Владимир Зеленский.

Недавно Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса комментировал тему возможных переговоров Москвы и Киева. По его словам, вокруг этой темы возникают заговор и попытки исказить информацию.