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Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине

Елизавета Егорова
14:55 17.09.2023
США используют украинцев, чтобы нанести стратегическое поражение России, заявил Сергей Лавров.
Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress
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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине против РФ через поставку Киеву вооружений и разведданных со спутников. Об этом сообщает журналист Павел Зарубин.

«Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России», - сказал Лавров в опубликованном видео в Telegram-канале журналиста.

Ранее стало известно, что глава российского МИД примет участие в заседании СБ ООН по Украине, которое состоится 20 августа. Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать Владимир Зеленский.

Недавно Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса комментировал тему возможных переговоров Москвы и Киева. По его словам, вокруг этой темы возникают заговор и попытки исказить информацию.

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