Лавров заявил о заговоре вокруг темы переговоров России и Украины

Министр отметил большое количество предложенных за последнее время гуманитарных и посреднических инициатив.

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Вокруг темы возможных переговоров России и Украины начинает возникать заговор и попытки исказить любую доступную информацию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по урегулированию украинского кризиса.

«Вот и вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», - заявил Лавров.

Глава российской дипломатии также добавил, что за последнее время было выдвинуто много гуманитарных и посреднических инициатив.

Ранее издание Politico сообщило о том, что президент Украины Владимир Зеленский сможет выразить свою позицию при делегации России на заседании Совета Безопасности ООН. Зеленский надеется заручиться поддержкой других государств и, в частности, поддержкой его «формулы мира», состоящей из десяти пунктов.