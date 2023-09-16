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Небензя сообщил об участии Лаврова в заседании СБ ООН, где может выступить Зеленский

Елизавета Егорова
20:52 16.09.2023
Россия присутствовала на всех встречах СБ ООН по Украине, предстоящее заседание не станет исключением, заявил постпред РФ Василий Небензя.
Небензя сообщил об участии Лаврова в заседании СБ ООН, где может выступить Зеленский
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 20 сентября, где может выступить Владимир Зеленский. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме», - цитирует агентство слова постпреда.

Ранее Лавров принимал участие в посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине. Российский дипломат заявил, что вокруг темы вероятных переговоров между Москвой и Киевом возникают заговор и попытки исказить информацию.

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