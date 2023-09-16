Небензя сообщил об участии Лаврова в заседании СБ ООН, где может выступить Зеленский

Россия присутствовала на всех встречах СБ ООН по Украине, предстоящее заседание не станет исключением, заявил постпред РФ Василий Небензя.

© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН по Украине 20 сентября, где может выступить Владимир Зеленский. Об этом сообщил РИА Новости постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Разумеется, Россия примет участие в предстоящем заседании СБ высокого уровня по Украине, как и во всех предыдущих встречах Совета по этой теме», - цитирует агентство слова постпреда.

Ранее Лавров принимал участие в посольском круглом столе по урегулированию конфликта на Украине. Российский дипломат заявил, что вокруг темы вероятных переговоров между Москвой и Киевом возникают заговор и попытки исказить информацию.