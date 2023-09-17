Армия В МО сообщили о перехвате украинского беспилотника над Воронежской областью Анна Касаткина БПЛА пытался атаковать объекты на территории РФ утром 17 сентября. © Фото: Алексей Иванов ТРК «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: ВС РФ утром 17 сентября перехватили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении МО. Отмечается, что атака БПЛА по объектам на территории РФ пресечена около 9.40. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотник подавлен силами РЭБ, пострадавших и разрушений нет. Накануне в Минобороны России сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Катер противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля. Экспертное мнение и аналитика