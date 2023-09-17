В МО сообщили о перехвате украинского беспилотника над Воронежской областью
БПЛА пытался атаковать объекты на территории РФ утром 17 сентября.
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ВС РФ утром 17 сентября перехватили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении МО.
Отмечается, что атака БПЛА по объектам на территории РФ пресечена около 9.40.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотник подавлен силами РЭБ, пострадавших и разрушений нет.
Накануне в Минобороны России сообщили, что малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Катер противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля.