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МО РФ: МРК «Аскольд» в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ

13:12 15.09.2023
Вражеский катер был уничтожен огнем из штатного вооружения корабля, отметили в Минобороны.
МО РФ: МРК «Аскольд» в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота в Черном море уничтожил безэкипажный катер ВСУ.

Как сообщает Минобороны России, вражеский морской беспилотник был обнаружен сегодня утром. Катер противника уничтожили огнем из штатного вооружения корабля. В каком конкретно районе произошел инцидент, не уточняется.

Накануне в ведомстве сообщили о попытке ВСУ атаковать надводным беспилотником корабль «Самум». Российские военные отразили атаку и уничтожили аппарат.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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