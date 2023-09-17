Певец Юлиан рассказал, что Добронравов и Пахмутова стали его творческими «родителями»

По словам артиста, тяжелее всего новость о смерти поэта будет переживать его бывшая супруга Александра Пахмутова.

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Николай Добронравов был великим поэтом. Каждый текст его песен может существовать как отдельное произведение. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал певец Юлиан. Для него Добронравов написал более сотни песен.

«Я, наверное, могу посоревноваться только с Кобзоном по количеству песен, которые я спел на стихи Николая Николаевича. Пока будут жить эти песни, будет жить имя Добронравова. Мои первые песни написали Добронравов и Пахмутова - это мои друзья, близкие люди. В одно время мы дружили так, что все праздники отмечали вместе. Это очень дорогие люди для меня», - рассказал артист.

Николай Добронравов скончался на 95-м году жизни 17 сентября. Об этом «Звезде» сообщил руководитель театра танца «Рандеву», помощник семьи Добронравова Евгений Малышко. Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.