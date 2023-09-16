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В Крыму провели аукцион с объектами украинских олигархов

Алексей Курильченко
09:24 16.09.2023
В ходе аукциона были заключены договоры на более чем 815 миллионов рублей.
В Крыму провели аукцион с объектами украинских олигархов
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
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В Крым состояли первые аукционы с продажей национализированных объектов украинских олигархов, которые заняла враждебную к России позицию. О ходе мероприятия рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость», - написал Константинов в своем Telegram-канале.

В ближайшее время будет продано еще 100 объектов национализированного имущества. Среди них - квартира четы Зеленских. Ожидается, что в результате продажи в бюджет республики поступят более 800 миллионов рублей. При этом поиски имущества олигархов на полуострове продолжаются.

«Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем передадим объекты новым, порядочным собственникам», - заключил Константинов.

Национализация имущества украинских олигархов на российском полуострове началась в прошлом году. С осени в этом списке накопилось 750 объектов, включая квартиру нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. В мае стало известно, что имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в Крыму также уйдет с молотка.

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