Имущество Порошенко в Крыму продадут с торгов

С осени прошлого года крымские власти национализировали 750 объектов, принадлежащих украинским олигархам и приближенным киевской власти.

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Имущество экс-президента Украины Петра Порошенко в Крыму будет продано с торгов. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Еще в прошлом году глава Крыма поручил национализировать имущество связанных с киевскими властями лиц. С осени в этом списке накопились 750 объектов, включая квартиру нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского. Также национализирована собственность олигархов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал поселить в роскошных апартаментах Зеленского бедную или малоимущую семью. При этом, чиновник отметил, что для крымских властей отнять квартиру у Зеленского - не самоцель.