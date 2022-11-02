В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

Виктория Ивашечкина
18:49 02.11.2022
Такое решение глава парламента Владимир Константинов назвал актом справедливости.
В Крыму национализировали имущество украинских олигархов
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
Читайте нас на:

Крымские власти приняли решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Об этом написал в Telegram-канале глава Госсовета Владимир Константинов. 

«В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "Руслайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив"», - уточнил он.

Депутаты внесли изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Был дополнен перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Данное решение глава парламента назвал актом справедливости.

«Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах специальной военной операции», - подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать на территории республики имущество связанных с киевским режимом организаций и физических лиц.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:02 В стране и мире
Видео
Развожаев предложил Путину развернуть производство морских дронов на предприятиях Севастополя
18:31 В стране и мире
В Москве задержали раздавившего такси водителя грузовика
18:09 В стране и мире
В РАНХиГС заявили об отъезде ректора Мау в плановый ежегодный отпуск
18:08 В стране и мире
Видео
«Это священная миссия»: тульский губернатор Дюмин проводил мобилизованных к месту выполнения боевых задач
17:36 В стране и мире
МИД РФ: применение ядерного оружия гипотетически допускается лишь в ответ на агрессию с ОМУ
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.