В Крыму национализировали имущество украинских олигархов

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Крымские власти приняли решение о национализации имущества украинских олигархов, которые связаны с киевской властью. Об этом написал в Telegram-канале глава Госсовета Владимир Константинов.

«В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО "Руслайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" и ОАО "Судостроительный завод "Залив"», - уточнил он.

Депутаты внесли изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым». Был дополнен перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Данное решение глава парламента назвал актом справедливости.

«Намного честнее, справедливее будет наделять жильем и недвижимостью наших защитников, которые сегодня рискуют своими жизнями на фронтах специальной военной операции», - подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать на территории республики имущество связанных с киевским режимом организаций и физических лиц.